Один человек погиб после ЧП с судном в Белом море

14:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб в результате ЧП с судном в Белом море, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Еще двоих обнаружили живыми, поиски еще двоих продолжаются. Для спасения экипажа к судну направлены силы МЧС в составе 10 спасателей и 6 единиц техники.
ЧП произошло 1 августа в районе Княжой Губы Белого моря вблизи поселка Зеленоборского Мурманской области. Там потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек.
Супруги из Зеленоборского во время рыбалки нашли двоих выживших мужчин. Те пояснили, что впятером передвигались на металлической лодке с мотором. При невыясненных обстоятельствах лодка перевернулась.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном в Белом море. Причины бедствия судна устанавливаются.
Ранее сообщалось, что прогулочный теплоход затонул на Волге в Татарстане. На борту находилось 34 пассажира, все они были спасены и доставлены на берег. По данным ведомства, никто не пострадал.
До этого сообщалось, что прогулочный катер столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул. На борту находились 4 человека, троим из них понадобилась медицинская помощь. Разлива нефтепродуктов в результате ЧП не произошло.
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