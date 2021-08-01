В Москве задержан 18-летний подросток за нападение на полицейского

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские совместно с УФСБ по Москве и Московской области задержали 18-летнего молодого человека за нападение на полицейского и хранение оружия и боеприпасов, сообщает ТАСС.

Во время патрулирования на Кировоградской улице на юге столицы полицейские обратили внимание на молодого человека, который, увидев их, попытался убежать.

Его задержали, а когда попросили предъявить документы, мужчина распылил в лицо одному из них содержимое газового баллончика. Злоумышленником оказался 18-летний житель Подмосковья.

В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Полицейскому оказали медицинскую помощь. Затем Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Во время обыска в квартире задержанного изъяли пистолет, переделанный самодельным способом из списанного охолощенного пистолета Р-411, глушитель, 32 патрона калибра 9х18 миллиметров.

По словам задержанного, изъятые оружие и боеприпасы он приобрел у неустановленных лиц. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Ранее полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении обреза двуствольного ружья, которое изъяли после конфликта между несколькими гражданами в Тверском районе столицы.