За сутки под Красноярском потушили пожары площадью 23 тысячи гектаров

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

В четверг авиация Минобороны и МЧС потушила в Красноярском крае пожары площадью 23 тысячи гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

Ранее для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае была создана авиационная группировка из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Ми-8. В пятницу планируется выполнить 20 новых вылетов по тушению пожаров.

К настоящему моменту зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. Режим ЧС введен в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии.

В зоне задымления оказались более 800 населенных пунктов. Дым от сибирских лесных пожаров достиг территории Аляски и западного побережья Канады.