Движение на Доброслободской улице ограничили после пожара

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Движение на Доброслободской улице ограничено после пожара в одном из зданий, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter. Нет проезда на участке улицы от Аптекарского переулка до Денисовского.

Возгорание произошло в доме 8, строение 4. Огонь на площади 300 квадратных метров потушили в 9:23. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после взрыва на пороховом заводе в Перми, где пострадали пять человек. Дело заведено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.