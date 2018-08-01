Стали известны подробности похищения кота Бегемота из "Булгаковского дома"

Стали известны подробности похищения кота Бегемота из музея-театра "Булгаковский дом", сообщает Агентство "Москва".

Животное обнаружили в подсобном помещении одного из соседних домов. Выяснилось, что кота хотела приютить прохожая.

В настоящее время животное возвратили в музей. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Бегемота украла неизвестная женщина у дома №10 на Большой Садовой, где расположен музей-театр "Булгаковский дом".

Вернуть животное призвал актер Олег Басилашвили, исполнивший роль Воланда в сериале "Мастер и Маргарита".