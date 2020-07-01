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Пожар в ангаре в Красногорске локализован на площади 2,2 тысячи квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

"В 15:18 мск объявлена локализация на площади 2 200 квадратных метров", – сказала собеседница агентства.

ЧП произошло на Центральной улице, информация о нем поступила в 13:51. В ангаре находятся покрышки и мусор. Также сообщалось, что ангар частично обрушился.

В пресс-службе главка МЧС отметили, что на место выехала лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.