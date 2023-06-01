Населенные пункты Шебекинского и Грайворонского округов попали под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал об этом в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший. Мужчина получил осколочное ранение правого плеча.

Из-за попадания снаряда горит частный дом. Еще несколько зданий задела взрывная волна.

В селе Козинка, со слов Гладкова, никто не пострадал, горят два дома. Губернатор заявил, что информация по разрушениям уточняется.

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Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино снарядами "Града", в результате чего в здании общежития произошел пожар. По словам Гладкова, в городе нет света. После атаки разрушения получило в том числе здание администрации.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и властями Белгородской области по ситуации с обстрелами в Шебекинском районе. Информация поступает от военных, пограничников, спасателей и местных властей, отметил Песков.

Песков заявил, что атаки Украины на Белгородскую область не окажут влияния на ход СВО