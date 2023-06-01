Глава СК запросил доклад о ходе расследования убийства главы села Рубас в Дагестане

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования убийства главы села Рубас в Дагестане. Информация об этом появилась в телеграм-канале СК.

Сообщается, что представить доклад о комплексе проведенных действий должен будет руководитель СУ СКР по республике Дмитрий Беляев.

31 мая в Дагестане 58-летний мужчина застрелил главу села Рубас Дербентского района Гаджикурбана Байрамбегова. Инцидент произошел на автодороге ФАД "Кавказ" около 12:00 по московскому времени. Погибший скончался в результате смертельного ранения в область грудной клетки.

Позже подозреваемый сдался полицейским и признался в содеянном. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 ("Незаконное приобретение и хранение оружия") и пункту "б" части 2 статьи 105 ("Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности") УК РФ.

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села Рубас