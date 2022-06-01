Человек упал в Москву-реку в районе Московской канатной дороги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели вытащили упавшего в Москву-реку в районе Московской канатной дороги, сообщается в телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Днем 1 июня на поисково-спасательную станцию "Ленинские горы" поступила информация о человеке в воде в районе Московской канатной дороги. По тревоге к месту происшествия была направлена дежурная смена станции "Ленинские горы". По прибытии на место происшествия спасателями был обнаружен тонущий мужчина", – отметили в департаменте.

Тонущего подняли на борт катера, после чего он был доставлен на причал "Лужники".

Пострадавшему 1983 года рождения оказали первую помощь и госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили упавшего в Москву-реку с Большого Каменного моста мужчину. Тонущего подняли на борт катера, после чего он был доставлен на поисково-спасательную станцию.

