Суд вынес приговор мужчине и его сожительнице за истязание ребенка в Коломне

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В Коломне мужчину и его сожительницу признали виновными в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

"Мужчина признан виновным в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а женщина – в истязании", – говорится в сообщении.

Уточняется, что отец девочки получил 4,5 года колонии, а его сожительница – 4 года.

Следствием и судом установлено, что с апреля 2020 года по март 2021 года мужчина совместно с сожительницей систематически причинял своей семилетней дочери физические и психические страдания. Девочку били, запирали в шкафу, лишили игрушек, а также одежды.

В СК добавили, что об издевательствах над ребенком правоохранителям сообщили неравнодушные граждане.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае возбуждено дело о жестоком обращении матери с малолетним ребенком-инвалидом. Женщина снимала избиения и отправляла видео его отцу. В ходе мониторинга в одной из соцсетей были найдены две видеозаписи, на которых мать неоднократно наносит удары по телу ребенка и нецензурно выражается.

