Пьяного мужчину достали из-под поезда на ж/д станции Пески

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На станции Пески Рязанского направления МЖД из-под поезда извлекли пьяного мужчину с кровью на лице, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В ведомстве уточнили, что мужчина вышел из поезда на станции и лег под подвижной состав. Прибывшие сотрудники транспортной полиции извлекли его и передали врачам.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Адыгее пассажирский поезд протаранил грузовик на переезде. В результате аварии один из вагонов загорелся. Водитель грузовика госпитализирован.