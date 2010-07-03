В результате стрельбы на востоке США погибли 12 человек, включая стрелявшего

Мужчина открыл стрельбу в курортном американском городе Вирджиния-Бич, передает агентство Associated Press.
По данным местной полиции, стрелявший вошел в одно из муниципальных зданий и открыл беспорядочный огонь. В результате стрельбы погибли 11 человек. Еще 6 человек, включая одного сотрудника полиции, получили ранения.
Прибывшие на место ЧП полицейские застрелили нападавшего.
Данные о стрелке и о его мотивах пока не приводятся. По предварительным данным, он был муниципальным служащим.
Ранее сообщалось, что группа неизвестных открыла стрельбу по людям в бразильском городе Лауру-ди-Фрейтас штата Баия. Убиты пять человек, включая двух несовершеннолетних.
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