Стрельба произошла у церкви в США

Фото: AP/TASS/Steve Ruark

Стрельба произошла недалеко от баптистской церкви в городе Балтимор в США.

Как сообщает телеканал CBS Baltimore, в результате происшествия один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Отмечается, что инцидент произошел, когда люди собрались на пикник в западной части города.

На место происшествия прибыла полиция и медики, передает портал "Мир24".

28 марта мужчина открыл огонь по людям, находившимся в автомобилях и автобусе на улице в американском городе Сиэтл.