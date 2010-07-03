Госпитализированных после отравления в Мытищах детей выписали из больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Детей, госпитализированных с отравлением в больницу в Мытищах, отправили домой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.

В медучреждение попали двое детей. Врачи оказали им помощь, после чего пациентов забрали родители.

30 марта в спорткомплексе "Клязьма" прошел танцевальный конкурс. Врачи осмотрели 49 человек, в том числе 41 ребенка. Двоих детей доставили в детское инфекционное отделение ЦРБ в Мытищах с острым гастроэнтеритом. Следователи начали проверку.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов ранее предлагал учредить орган по контролю за качеством еды в школьных столовых – Школпитнадзор. Его целью будет проверка компаний, получивших тендеры на поставку продуктов в школы.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова также говорила, что в России запустят общественный мониторинг школьного питания. По ее словам, в последнее время качество питания в школах снизилось.