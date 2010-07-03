Госпитализированных после отравления в Мытищах детей выписали из больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Детей, госпитализированных с отравлением в больницу в Мытищах, отправили домой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.
В медучреждение попали двое детей. Врачи оказали им помощь, после чего пациентов забрали родители.
30 марта в спорткомплексе "Клязьма" прошел танцевальный конкурс. Врачи осмотрели 49 человек, в том числе 41 ребенка. Двоих детей доставили в детское инфекционное отделение ЦРБ в Мытищах с острым гастроэнтеритом. Следователи начали проверку.
Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов ранее предлагал учредить орган по контролю за качеством еды в школьных столовых – Школпитнадзор. Его целью будет проверка компаний, получивших тендеры на поставку продуктов в школы.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова также говорила, что в России запустят общественный мониторинг школьного питания. По ее словам, в последнее время качество питания в школах снизилось.
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