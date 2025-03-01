В Красноярском крае женщина умерла, подавившись блинами на праздновании Масленицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина в Красноярском крае умерла во время конкурса по поеданию блинов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

"Подтверждаем факт смерти, проводится проверка, причина смерти устанавливается", – рассказали в ведомстве.

Между тем сайт "Комсомольская правда – Красноярск" сообщает, что женщина умерла, подавшись блинами. При этом никто из присутствующих не смог оказать ей первую помощь. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.

Аналогичная ситуация произошла в 2023 году в одном из санаториев Омской области, где во время конкурса по скоростному поеданию блинов 38-летняя женщина скончалась, подавившись едой. По информации СМИ, она умерла до приезда бригады скорой медицинской помощи.