Борца Александра Емельяненко задержали в Кисловодске после двойного ДТП

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП, сообщает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел на улице Вокзальной в Кисловодске. В момент нарушения спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задерживать нарушителя прибыли несколько патрульных автомобилей. После этого Емельяненко доставили в отдел полиции.

Исполнительный директор промоутерской компании RCC Николай Клименко заявил, что следующий поединок Емельяненко на данный момент не отменен. Также он отметил, что следует проверить информацию о участии спортсмена в ДТП

Бой Емельяненко запланирован на 4 мая на турнире RCC 6 в Челябинске.

В 2015 году Емельяненко уже получил 4,5 года тюрьмы за избиение и изнасилование домработницы. Однако в ноябре 2016 года он досрочно вышел на свободу.