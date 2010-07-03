Двое пострадавших от схода лавины в КЧР остаются в реанимации

Фото: vk.com/Главное управление МЧС России по КЧР

Двое лыжников, пострадавших от схода лавины в Карачаево-Черкесии, остаются в реанимации, сообщает "Мир 24". Всего в районе ЧП оказались восемь человек, шестеро пострадали, еще один – гид и инструктор, сопровождавший туристов, – погиб.

Сход снежной лавины произошел накануне в районе хребта Дукка Зеленчукского района неподалеку от курорта Архыз. На место происшествия на борту вертолета вылетели четыре спасателя Архызского поисково-спасательного подразделения для проведения спасательных работ.

Все пострадавшие – москвичи. По данным СМИ, это топ-менеджеры столичных банков и телекоммуникационных компаний. Вместе с погибшим руководителем группы Сергеем Камбаловым они участвовали в программе хели-ски, когда на дикие склоны катающихся забрасывает вертолет.

Лыжники катались на необорудованной трассе. Фрирайдеры не предупредили спасателей о своем маршруте.