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09:37

Двое пострадавших от схода лавины в КЧР остаются в реанимации

происшествия

09:37

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Фото: vk.com/Главное управление МЧС России по КЧР

Двое лыжников, пострадавших от схода лавины в Карачаево-Черкесии, остаются в реанимации, сообщает "Мир 24". Всего в районе ЧП оказались восемь человек, шестеро пострадали, еще один – гид и инструктор, сопровождавший туристов, – погиб.

Сход снежной лавины произошел накануне в районе хребта Дукка Зеленчукского района неподалеку от курорта Архыз. На место происшествия на борту вертолета вылетели четыре спасателя Архызского поисково-спасательного подразделения для проведения спасательных работ.

Все пострадавшие – москвичи. По данным СМИ, это топ-менеджеры столичных банков и телекоммуникационных компаний. Вместе с погибшим руководителем группы Сергеем Камбаловым они участвовали в программе хели-ски, когда на дикие склоны катающихся забрасывает вертолет.

Лыжники катались на необорудованной трассе. Фрирайдеры не предупредили спасателей о своем маршруте.

Фрирайдеры в Карачаево-Черкессии могли сами спровоцировать сход лавины

происшествия

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