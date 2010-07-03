Двое пострадавших от схода лавины в КЧР остаются в реанимации

Двое лыжников, пострадавших от схода лавины в Карачаево-Черкесии, остаются в реанимации, сообщает "Мир 24". Всего в районе ЧП оказались восемь человек, шестеро пострадали, еще один – гид и инструктор, сопровождавший туристов, – погиб.
Сход снежной лавины произошел накануне в районе хребта Дукка Зеленчукского района неподалеку от курорта Архыз. На место происшествия на борту вертолета вылетели четыре спасателя Архызского поисково-спасательного подразделения для проведения спасательных работ.
Все пострадавшие – москвичи. По данным СМИ, это топ-менеджеры столичных банков и телекоммуникационных компаний. Вместе с погибшим руководителем группы Сергеем Камбаловым они участвовали в программе хели-ски, когда на дикие склоны катающихся забрасывает вертолет.
Лыжники катались на необорудованной трассе. Фрирайдеры не предупредили спасателей о своем маршруте.
Фрирайдеры в Карачаево-Черкессии могли сами спровоцировать сход лавины
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