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28 февраля, 19:07 (обновлено 28.02.2019 21:44)

Среди пострадавших при сходе лавины в Архызе есть москвичи

происшествия

28 февраля, 19:07

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Фото: twitter.com/Телеканал Архыз 24

Один человек погиб, шесть пострадали из-за схода лавины на хребте Дукка в районе курорта Архыз, сообщает ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

"Поступила информация о том, что в районе хребта Дукка Зеленчукского района произошел сход снежной лавины. На место происшествия на борту вертолета вылетели четыре спасателя Архызского поисково-спасательного подразделения для проведения спасательных работ", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Все туристы, пострадавшие при сходе лавины возле горнолыжного курорта Архыз, москвичи. По данным СМИ, это топ-менеджеры столичных банков и телекоммуникационных компаний. Всего пять человек. Есть погибший – это руководитель группы Сергей Камбалов. Они участвовали в программе хели-ски, когда на дикие склоны катающихся забрасывает вертолет.

К этой минуте сотрудники МЧС уже завершили поисково-спасательные работы. У одного из пострадавших тяжелые травмы, его эвакуировали на вертолете и уже доставили в больницу.

происшествия

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