В Москве таксист плюнул в клиентку и чуть не сбил ее из-за крема для рук

В Москве таксист плюнул в клиентку и попытался на нее наехать, потому что она намазала руки кремом. Об этом сообщила пострадавшая девушка Настя в своем Instagram

Девушка рассказала, что вызвала машину в сервисе "Ситимобил". В ходе поездке она нанесла крем для рук, что не понравилось водителю. Мужчина демонстративно открыл все окна, а после просьбы их прикрыть сорвался и начал оскорблять и угрожать пассажирке.

"Во время поездки водитель поворачивался в мою сторону, кричал и не смотрел на дорогу. Он заявил, что если мне что-то не нравится, то мне следует вызвать машину классом выше. В конце поездки он накричал, приказав выметаться", – написала Настя.

По ее словам, когда она вышла из машины, водитель попытался наехать на нее, открыл окно и плюнул. В "Ситимобил" ей выдали промокод, пообещав отстранить водителя, который якобы работает не на них, а через перевозчика ООО "Фор-Мула". Девушка написала заявление в прокуратуру.

В сервисе "Ситимобил" заявили "Подъему", что водителя уже навсегда заблокировали.

"Нам очень жаль, что пользовательница оказалась в подобной ситуации. Мы разобрались в ситуации, связались с пользовательницей и установили личность водителя, он навсегда заблокирован в нашем сервисе. Пользовательнице мы вернули деньги за поездку. Мы приносим искренние извинения Анастасии", – заявила пресс-служба сервиса.

В декабре водитель внедорожника потребовал от таксиста уступить дорогу, а когда тот отказался, выстрелил в него. После случившегося к медикам за помощью обратился один человек. Водителя внедорожника задержали.