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20:59

Усок обвинили в США в препятствовании праву на опеку

происшествия за рубежом

20:59

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www.facebook.com/IrinaUsok

Актрисе Ирине Усок, которую задержали в США, предъявили обвинение в препятствовании праву на опеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство России в Штатах. Также отмечается, что генконсул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников посетил актрису в тюрьме.

"Власти штата Нью-Джерси предъявили Усок обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца. Усок грозит несколько лет тюремного заключения", – сказано в сообщении Генконсульства.

По версии обвинения, отцом девочки является гражданин США. Дочь имеет гражданство обеих стран. По словам самой Усок, отец девочки не был вписан в свидетельство о рождении ребенка, однако после отъезда актрисы из США он заявил в полицию о похищении предполагаемой дочери.

Дочь актрисы американские власти передали сестре предполагаемого отца, так как сам он находился за пределами США. Сейчас, по имеющейся информации, девочка может находиться в местных органах опеки.

Также Генконсульство России заявило, что до 31 января Усок находилась в тюрьме Rikers Island Prison Complex в Нью-Йорке. После этого ее перевели в исправительное учреждение Ocean County Jail в штате Нью-Джерси.

Ранее театр "Содружество актеров Таганки" заявил, что намерен содействовать освобождению актрисы из-под ареста. В театре считают, что она не виновна и не могла украсть своего ребенка. Порталу Москва 24 сообщили, что коллеги артистки не располагают информацией, что на самом деле произошло в ее семье.

В пятницу, 1 февраля, стало известно, что артистка театра "Содружество актеров Таганки" Ирина Усок арестована в Нью-Йоркском аэропорту. Ее обвиняют в похищении собственной двухлетней дочери.

происшествия за рубежом

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