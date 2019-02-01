В театре "Содружество актеров Таганки" прокомментировали задержание Ирины Усок

Театр "Содружество актеров Таганки" будет содействовать освобождению из-под ареста актрисы Ирины Усок. В театре считают, что она не виновна и не могла украсть собственного ребенка. Об этом порталу Москва 24 рассказала директор театра Наталья Ольшанская.
"Театр будет всячески помогать Ирине Усок, потому что она замечательная актриса, хороший человек и замечательная мать. Двухлетняя дочка всегда была с ней, она ее не оставляла, не бросала. Как мать может украсть своего ребенка? Мы в театре этого не понимаем", – рассказала она.
По словам Ольшанской, информацией о том, что произошло в семье Усок, ее коллеги не располагают. До настоящего времени все было нормально и ничто не предвещало беды. "В Россию она приехали спокойно с дочкой, а что уж там на той стороне произошло – мы не знаем", – отметила директор театра "Содружество актеров Таганки". Она убеждена, что справедливость восторжествует, а в спектаклях, в которых задействована актриса, ее заменят коллеги.
Ранее СМИ сообщили, что российскую актрису театра и кино Ирину Усок задержали в США по подозрению в похищении ребенка. По некоторым данным, заявление о похищении подал в полицию супруг женщины. По американскому законодательству Усок грозит более 20 лет тюрьмы.
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