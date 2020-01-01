Четыре человека пострадали в ДТП в районе Зябликово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в столичном районе Зябликово. ДТП произошло на улице Шипиловской в районе дома 44, говорится в сообщении столичного управления ГИБДД в Twitter.

"В результате ДТП пострадали четыре человека. В настоящее время по улице Шипиловской в сторону улицы Мусы Джалиля движение затруднено. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о столкновении трамвая и автобуса в Москве. В результате происшествия пострадали два человека, как сообщили в ГИБДД. На месте аварии было затруднено движение.

