Автомобиль влетел в столб освещения в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Курортном районе Санкт-Петербурга легковушка врезалась в столб освещения. Пострадали четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД региона.
ДТП произошло около 6:15 на Приморском шоссе около поселка Смолячково. За рулем Mitsubishi находился 20-летний молодой человек.
Он и трое его пассажиров – мужчины 21 года и 18 лет – госпитализированы в тяжелом состоянии. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Накануне восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Тульской области. На подъезде к Новомосковску водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся набок.