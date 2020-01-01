На детской площадке в Москве нашли петарду в форме гранаты

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Петарду в форме гранаты обнаружили на детской площадке на севере Москвы, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Предмет, похожий на гранату, нашли утром 1 января на улице Ангарской в районе дома 8. Сотрудники экстренных служб провели проверку и установили, что это петарда.

Сейчас в целях безопасности саперы обследуют территорию на предмет обнаружения каких-либо взрывоопасных предметов.

Ранее в Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасная находка была найдена у жилого дома по улице Народного Ополчения.