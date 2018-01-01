Пожарные потушили возгорание на складе в Подольске

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Пожарные полностью потушили возгорание на складе в подмосковном городском округе Подольск. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

"В 11:04 – ликвидация пожара", – отмечается в сообщении.

Возгорание началось вечером 31 декабря по адресу Домодедовское шоссе, дом 27. На складе загорелись пластиковые брикеты. Сначала площадь огня составляла 400 квадратных метров, потом она выросла до 1,5 тысячи квадратных метров.

Открытое горение удалось ликвидировать еще до наступления Нового года, однако полное тушение заняло значительно больше времени. При инциденте никто не пострадал.