Пожарные локализовали возгорание на складе в Подольске

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Пожарные локализовали возгорание на складе в подмосковном городском округе Подольск. Итоговая площадь горения составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В 18:21 возгорание в складском строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27, было локализовано", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".

Уточняется, что к тушению пожара привлекли 91 человека и 26 единиц техники. К месту происшествия направили лабораторию для замера концентрации ПДК.

Ранее сообщалось о том, что пожар произошел на складе на площади 400 квадратных метров. Затем площадь огня увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров. Горели пластиковые брикеты. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.