Пожарные локализовали возгорание на складе в Подольске

31 декабря, 19:25
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Пожарные локализовали возгорание на складе в подмосковном городском округе Подольск. Итоговая площадь горения составила 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.
"В 18:21 возгорание в складском строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27, было локализовано", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".
Уточняется, что к тушению пожара привлекли 91 человека и 26 единиц техники. К месту происшествия направили лабораторию для замера концентрации ПДК.
Ранее сообщалось о том, что пожар произошел на складе на площади 400 квадратных метров. Затем площадь огня увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров. Горели пластиковые брикеты. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: