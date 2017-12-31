Пожар произошел на складе в подмосковном Подольске

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Пожар площадью 400 квадратных метров произошел в подмосковном Подольске. Огонь вспыхнул в складском помещении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ региона.

"31 декабря в 15:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в складском строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27. В настоящее время происходит открытое горение пластиковых брикетов", – цитирует собеседника в ведомстве Агентство "Москва".

Пожару присвоен повышенный ранг опасности. Существует опасность распространения огня. При возгорании никто не пострадал.