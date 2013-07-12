Строительство крупного торгового центра в СЗАО отменено

Градостроительно-земельная комиссия Москвы отменила строительство многофункционального торгово-офисного центра площадью 175 тысяч квадратных метров по адресу: 2-й Силикатный пр., вл. 8-10.

Реализация проекта вызовет избыточную транспортную нагрузку, поскольку участок, где должно было вестись строительство, примыкает ко 2-му Силикатному проезду, имеющему однополосное движение в каждом направлении.

"Если центр будет построен, плотность застройки на участке составит 171 тысячу квадратных метров на гектар, что недопустимо в силу дорожно-транспортной ситуации в данном районе", - отметили в ГЗК.