18 октября 2013, 18:15Транспорт
На ТТК образовалсь пробка из-за упавших дорожных знаков
На Третьем транспортном кольце перед съездом на Ленинградский проспект упала растяжка с дорожными знаками.
"Пострадавших нет, проезжавшие рядом машины не были повреждены", - сообщили М24.ru в пресс-службе столичного ГИБДД.
По уточненным данным, инцидент произошел в районе 15.00. Движение транспорта не прерывалось, однако перед съездом на Ленинградский проспект образовался существенный затор. По данным "Яндекс.Пробки" автомобили двигались со скоростью 7 километров в час.
В настоящее время на месте обрыва растяжки работает ремонтная бригада.
