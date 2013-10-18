На ТТК образовалсь пробка из-за упавших дорожных знаков

На Третьем транспортном кольце перед съездом на Ленинградский проспект упала растяжка с дорожными знаками.

"Пострадавших нет, проезжавшие рядом машины не были повреждены", - сообщили М24.ru в пресс-службе столичного ГИБДД.

По уточненным данным, инцидент произошел в районе 15.00. Движение транспорта не прерывалось, однако перед съездом на Ленинградский проспект образовался существенный затор. По данным "Яндекс.Пробки" автомобили двигались со скоростью 7 километров в час.

В настоящее время на месте обрыва растяжки работает ремонтная бригада.