Москва 24: Александр Кибовский расскажет о новом культурном пространстве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 октября в ТАСС состоится пресс-конференция фонда V–A–C, посвященная презентации нового общественного культурного пространства "ГЭС-2" на Болотной набережной. Об особенностях будущей площадки, строительстве и сроках расскажут:



председатель правления компании "Новатэк", президент фонда V–A–C Леонид Михельсон;



глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский;

архитектор Ренцо Пиано;

генеральный директор фонда V–A–C Тереза Иароччи Мавика;

исландский художник Рагнар Кьяртанссон;

художественный директор фонда V–A–C Франческо Манакорда;

старший куратор фонда V–A–C Катерина Чучалина.

Смотрите трансляцию 29 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.