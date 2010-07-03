Москва 24: Александр Кибовский расскажет о новом культурном пространстве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
29 октября в ТАСС состоится пресс-конференция фонда V–A–C, посвященная презентации нового общественного культурного пространства "ГЭС-2" на Болотной набережной. Об особенностях будущей площадки, строительстве и сроках расскажут:
- председатель правления компании "Новатэк", президент фонда V–A–C Леонид Михельсон;
- глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский;
- архитектор Ренцо Пиано;
- генеральный директор фонда V–A–C Тереза Иароччи Мавика;
- исландский художник Рагнар Кьяртанссон;
- художественный директор фонда V–A–C Франческо Манакорда;
- старший куратор фонда V–A–C Катерина Чучалина.
Смотрите трансляцию 29 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.