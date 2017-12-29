Поезд с подарками от Деда Мороза прибыл на Белорусский вокзал

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Специальный поезд с новогодними подарками прибыл на Белорусский вокзал в рамках проекта "Путешествие Деда Мороза". Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
"Сегодня в конечную точку маршрута, на Белорусский вокзал Москвы, прибыл специальный состав проекта "Путешествие Деда Мороза", – сказано в сообщении МЖД. Отмечается, что специальный состав пересек всю страну – от Владивостока до Калининграда. Выехав из Владивостока 2 ноября, он сделал остановку в 28 крупных городах, включая Красноярск, Екатеринбург, Великий Устюг, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Ярославль и Москву.
О прибытии праздничного поезда на вокзале объявили по громкой связи, поздравив пассажиров с Новым годом и Рождеством. Дед Мороз привез подарки и украсил игрушками установленную на вокзале елку.
В МЖД подчеркнули. что основной задачей проекта "Путешествие Деда Мороза" является помощь детям из многодетных семей, ребятам с особенностями развития и здоровья, а также тем, кто остался без попечения родителей.
Ранее сообщалось. что в декабре на девяти вокзалах столицы установили 18 новогодних елок. Кроме того, на вокзалах начали работать детские аниматоры в праздничных костюмах. А в канун нового года на перронах маленькие пассажиры получат подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
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