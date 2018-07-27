В восьми московских парках усилят охрану на День ВДВ

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В восьми московских парках усилят охрану 2 августа, в День воздушно-десантных войск, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу объединенной дирекции "Мосгорпарк".
Охрану планируется усилить в "Кузьминки-Люблино", парке на Поклонной горе, "Коломенском", "Сокольниках", Парке Горького, "Фили", парке Олимпийской деревни и "50-летия Октября".
В День ВДВ праздничные мероприятия пройдут на улице Ильинка. В связи с этим будет перекрыт участок улицы от Биржевой до Красной площади.
В метро уже появились тематические билеты "Единый", посвященные дню образования воздушно-десантных войск. Общий тираж праздничных проездных составил 300 тысяч экземпляров.
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