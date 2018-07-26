Крестный ход пройдет на улице Ильинка в День ВДВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Крестный ход проведут на улице Ильинка 2 августа, в День Воздушно-десантных войск, сообщил настоятель Храма пророка Илии в Китай-городе, протоиерей Андрей Речицкий.
Молебен начнется в 7:00, в 8:45 пройдет богослужение в Храме Илии Пророка. Сам Крестный ход состоится в 11:00 на улице Ильинка. Верующие проследуют к Лобному месту, примерно в 11:20 там также состоится молебен.
"После молебна по традиции у нас звучат поздравления и выступления роты почетного караула Рязанского воздушно-десантного командного училища", – цитирует Речицкого Агентство "Москва".
Традиционное празднование состоится в столице уже в 16-й раз.
Ранее сообщалось, что в метро уже появились тематические билеты "Единый", посвященные дню образования Воздушно-десантных войск. Общий тираж праздничных проездных составил 300 тысяч экземпляров.
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