В метро появились посвященные Дню ВДВ проездные "Единый"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В метро появились тематические билеты "Единый", посвященные дню образования Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Билеты на одну, две, 20 и 40 поездок выпустили общим тиражом 300 тысяч. На проездном изображен флаг ВДВ и лозунг "Никто, кроме нас!".

День ВДВ ежегодно отмечается в России 2 августа.

В начале июля в кассах столичной подземки начали продавать карты "Тройка" с дизайном, посвященным 90-летию Парка Горького. Ранее проездной выпустили с инструкцией на китайском языке. Первые 100 карт получили китайские журналисты, приехавшие освещать мундиаль.

Помимо этого, в метро будут продавать 10 тысяч "Троек" с футбольным мячом, залетевшим в ворота.