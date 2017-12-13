В новогоднюю ночь будут работать 13 площадок "Путешествия в Рождество"

ртал Москва 24/Игорь ИванкоФото: по

В новогоднюю ночь в столице будут работать 13 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает РИА Новости. Площадки будут открыты до 03:00 1 января.

Работать будут не только центральные площадки фестиваля, например, на Тверской улице, в Камергерском переулке или Манежной площади, но и в других районах.

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" начнется в столице 22 декабря. Бульвары, площади и переулки города превратятся в театральные подмостки. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти ежедневно в режиме нон-стоп с 10:00 до 23:00. Некоторые площадки фестиваля начали готовить уже сейчас.