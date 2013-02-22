23 февраля в столице пройдет более 150 праздничных мероприятий

23 февраля в Москве пройдет свыше 150 городских мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства со ссылкой на главу комитета общественных связей Александр Чистяков.

Помимо общегородских, также в Москве пройдут и свыше 1000 окружных мероприятий. Всего в Москве около 300 тысяч ветеранов разных силовых ведомств. Для тех из них, кто находится в госпиталях или в учреждениях соцобслуживания, будут организованы специальные программы.

В День защитника Отечества будут возложены цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также на Поклонной горе.