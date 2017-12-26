Пожар в здании в Башалихе ликвидировали

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожарные ликвидировали возгорание в здании в Балашихе.

ЧП произошло в доме № 36 по Советской улице, информация о нем поступила в 11:14. Пожар на площади 40 квадратных метров локализовали в 13:35, в 13:45 удалось ликвидировать открытое горение. В 13:50 возгорание ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковью. В тушении пожара участвовали 29 человек и 8 единиц техники.

Ранее уточнялось, что возгорание случилось в ателье по изготовлению профессиональной балетной и танцевальной обуви и аксессуаров.