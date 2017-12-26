Пожар вспыхнул в здании ателье в Балашихе

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в здании в подмосковной Балашихе.

Как пояснили Агентству "Москва" в пресс-службе управления МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 11;14. Пожар вспыхнул в доме № 36 на Советской улице. Информация о площади пожара и пострадавших уточняется.

По данным МЧС, тушением пожара занимаются восемь единиц техники и 29 спасателей.

Кроме того, в экстренных службах отметили, что пламя вспыхнуло в ателье по изготовлению профессиональной балетной и танцевальной обуви и аксессуаров.