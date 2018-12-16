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16 декабря, 12:15

В Подмосковье два человека погибли при пожаре в бане

пожар

16 декабря, 12:15

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В подмосковном Домодедове утром 16 декабря загорелась баня, сообщает региональное МЧС.

Возгорание произошло в деревне Жуковка, площадь пожара составила 106 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека, их тела были обнаружены после ликвидации огня.

Это не первое ЧП в Подмосковье за сегодняшний день. В ночь на воскресенье загорелось общежитие Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городском поселении Пересвет Сергиево-Посадского района. В результате пожара погибли два человека.

пожар

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