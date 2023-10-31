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31 октября, 18:04

Политика

Мишустин освободил Огуряева с поста замминистра цифрового развития РФ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Дмитрия Огуряева от должности замминистра цифрового развития России. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

"Подписано распоряжение правительства об освобождении от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Огуряева", – говорится в сообщении.

Обязанности замминистра цифрового развития будет выполнять директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства Сергей Цветков.

Ранее с должности замминистра цифрового развития РФ сняли Дмитрия Кима. Он отвечал за разработку госполитики в сфере электросвязи. Решение об этом было принято про личной просьбе чиновника.

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