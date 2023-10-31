Диверсии украинских спецслужб могут привести Запад к войне – СМИ

Фото: 123RF/zabelin

На Западе начинают опасаться, что тайные операции Украины могут зайти слишком далеко, и Россия нанесет удар возмездия. Об этом пишет профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для британского журнала Spectator.

"Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию", – считает эксперт.

Галеотти отметил, что диверсии со стороны Украины не только не вредят моральному духу россиян, но и еще больше мотивируют их защищать свою страну.

По мнению аналитика, недостаточный контроль над планами спецслужб Украины может обернуться негативными последствиями для США.

До этого газета The Washington Post сообщила, что ответственность за ряд резонансных терактов в России несут сотрудники Службы безопасности Украины, подготовку которых осуществляло ЦРУ США. Отмечалось, что теракты осуществлялись элитными командами украинских оперативников, которые тренировались под руководством ЦРУ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что специальные службы РФ неоднократно говорили об имеющейся информации о плотном кураторстве украинской разведки со стороны специальных служб США, а также Великобритании. По его словам, публикация Washington Post не дала Москве никакой новой информации.



ЦРУ потратило миллионы долларов, чтобы превратить СБУ в союзников в борьбе с РФ – СМИ