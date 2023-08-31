Военные США и КНР провели встречу на Фиджи

Фото: 123RF/rarrarorro

Глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США Джон Акилино провел встречу с китайскими представителями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

По его словам, встреча прошла в середине августа на военной конференции на Фиджи. Он подчеркнул, что с точки зрения Америки нет каких-либо препятствий для контактов министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой, который отказывается встречаться, находясь под санкциями США.

"Мы продолжим добиваться открытых каналов связи", – заключил Райдер.

Ранее в КНР выступили против попыток США создавать военные блоки в азиатском регионе. По словам китайских дипломатов, позиция Пекина обозначена четко: попытки сколачивать различные обособленные группировки не получат поддержки и будут встречать только настороженность и противодействие со стороны стран региона.

До этого лидер США Джо Байден заявил, что КНР является бомбой замедленного действия во многих смыслах. Тем не менее в ходе встречи на тему сбора средств для кампании по своему переизбранию в 2024 году он заявил, что у него нет планов навредить Пекину.

Китай заберет из США панду – посланца дружбы