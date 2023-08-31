Пятая встреча контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 19 сентября

Фото: depositphotos/mariakarabella

Пятая по счету встреча контактной группы по военному содействию Украине в формате "Рамштайн" пройдет 19 сентября. Об этом пишет агентство DPA.

Мероприятие состоится на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Глава Пентагона Ллойд Остин сам пригласил контактную группу по Украине на новую встречу на базе ВВС США в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Формат носит неформальное название, отсылающее к авиабазе "Рамштайн" в ФРГ. Первая встреча группы состоялась в апреле 2022 года. Еще одно мероприятие прошло 18 июля в онлайн-формате.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников, который вскоре покинет свой пост, заявил, что ключевой темой встречи будет противовоздушная оборона украинского неба. Он отмечал, что Киев продолжает нуждаться в системах ПВО, а также зависит от поставок ракет, радаров и авиации.