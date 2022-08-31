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Бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления в ООН в 2018 году указывал на сильную зависимость Европы от нефти и газа РФ, сообщает издание The American Conservative.

"Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа?" – отметил обозреватель Род Дреер.

По мнению автора материала, власти Евросоюза практически привели экономику Европы к краху.

"Нами правят дураки, которые холодной реальности предпочитают солнечные идеологические мечты, <...> из тех, что к январю сильно ударят по европейским домам и предприятиям", – подчеркнул Дреер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставкам российского газа в европейские страны мешают только технологические проблемы, связанные с санкциями.

Комментируя трудности с возвращением России турбины для газопровода, представитель Кремля заявил, что ЕС принимает в этой ситуации в высшей степени сомнительные и необъяснимые решения.

