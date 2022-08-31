Боррель призвал вернуть начатое при Горбачеве взаимовыгодное сотрудничество

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев открыл эпоху взаимовыгодного сотрудничества, которую необходимо срочно вернуть. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает RT.

Он отметил, что Горбачев с гласностью и перестройкой принес ветер свободы в СССР. По его словам, бывший президент Советского Союза помог завершить холодную войну и изменить глобальную безопасность.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад не прекращает готовиться к вооруженному конфликту с Россией. По его словам, судя по событиям вокруг Украины, западные страны пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с РФ.

