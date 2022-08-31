Захарова обвинила Microsoft в подчинении силовым структурам США

11:14
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Peter Kneffel
Американская корпорация Microsoft действует по указке силовых структур США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, Microsoft давно перестала быть частной компанией.
Она добавила, что организации не нужно придумывать русские угрозы и русских хакеров.
"У вас у самих в США есть немало структур и людей, которые занимаются вами, американскими корпорациями, впрямую руководят", – подчеркнула Захарова.
Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Microsoft стремится лишить Украину "цифрового суверенитета". По его словам, компания исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо "цифрового суверенитета".
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