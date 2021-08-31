Глава "Офицеров России" ответил на угрозы со стороны казахских националистов

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Глава организации "Офицеры России" Сергей Липовой прокомментировал появившееся в СМИ заявление активистов незарегистрированной казахстанской организации "Ел Тiрегi". Об этом сообщает "Газета.ру".

Лидер партии Нуржан Альтаев и глава казахстанского Союза ветеранов Мурат Мухамеджанов в своем заявлении допустили угрозу некоторым депутатам Госдумы и членам организации "Офицеры России", если они приедут в республику.

Липовой заявил, что высказывания казахских политиков – спланированная провокация.

"Я очень удивлен, и мне искренне жаль этих двух "патриотов", которые пытаются кому-то угрожать расправой", – заявил он, добавив, что угрозы со стороны представителей организации необоснованные.

По словам Липового, казахские активисты – это националисты, которые с пеной у рта на словах пытаются защитить свою родину и независимость. Также он подчеркнул, что РФ не собирается нападать на республику.

"Нападки на русскоязычное население наблюдаются повсеместно по всему советскому пространству. Несложно догадаться, что это спланированная акция, режиссеры которой сидят за океаном", – заключил Липовой.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на антироссийские санкции Запада. Он подчеркнул, что череда ограничений, которую запустили страны Евросоюза и США, продолжается.