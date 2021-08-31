Глава МИД Швеции заявила, что Россия бросает вызов интересам ЕС

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Глава МИД Швеции Анн Линде ответила на запрос шведского депутата Маркуса Вихеля, интересующегося отношениями Москвы и Стокгольма. По ее мнению, РФ бросает вызов интересам и ценностям Евросоюза, сообщает RT.
"Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям", – отметила она.
Линде полагает, что при контактах с российскими официальными лицами, представителями гражданского общества и политической оппозиции европейским сторонам необходим долгосрочный и принципиальный подход для решения проблем и поиска возможностей в отношениях Стокгольма и Брюсселя с Москвой.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным текущее состояние отношений между Россией и Евросоюзом.
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