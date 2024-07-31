МИД РФ: Белоусов предупредил Остина о возможности неуправляемой эскалации

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином 12 июля направил ему "очень серьезное предостережение" о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал агентству ТАСС.

Он уточнил, что любые контакты с представителями США на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам преследуют сугубо утилитарные цели и недавний контакт министров обороны не стал исключением.

"С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона", – заявил он.

По словам Рябкова, это предупреждение было сделано во избежание дальнейшей опасной эскалации, которая могла бы привести к неуправляемым последствиям.

Ранее источники газеты The New York Times из Пентагона сообщили, что Белоусов 12 июля звонил американскому коллеге Остину по поводу тайной операции Украины против России.

По информации издания, Белоусов поинтересовался у Остина, знал ли Пентагон об этой секретной операции, которая якобы была утверждена США, и осознает ли он опасность этих действий. Американские чиновники утверждали, что глава Пентагона ничего не знал об этой операции.

Власти США всерьез восприняли это предупреждение, поэтому оперативно связались с Киевом, чтобы получить информацию по поводу этой операции и предупредили украинцев, что идти на такой шаг не стоит.