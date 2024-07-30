30 июля, 16:56Политика
Белоусов заявил о росте производства FPV-дронов до 4 тысяч в сутки
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Производство FPV-дронов в России резко увеличилось до 4 тысяч штук в сутки, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.
Глава ведомства также поздравил личный состав 45-ой гвардейской отдельной бригады специального назначения ВДВ с днем ее основания и вручил бойцам государственные награды.
Ранее разработчик системы охраны инфраструктурных объектов, в которой применяются FPV-дроны, рассказал, что она успешно прошла все испытания. Тестирование проходило на одном из действующих гражданских аэродромах.
Тестировщики не только убедились в совместимости аэродромных систем и FPV-системы, но и проверили ее работу под управлением диспетчеров. Специалисты также обучили сотрудников аэродрома управлению FPV-дронами для охраны объекта.