Белоусов заявил о росте производства FPV-дронов до 4 тысяч в сутки

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Производство FPV-дронов в России резко увеличилось до 4 тысяч штук в сутки, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.

Глава ведомства также поздравил личный состав 45-ой гвардейской отдельной бригады специального назначения ВДВ с днем ее основания и вручил бойцам государственные награды.

Ранее разработчик системы охраны инфраструктурных объектов, в которой применяются FPV-дроны, рассказал, что она успешно прошла все испытания. Тестирование проходило на одном из действующих гражданских аэродромах.

Тестировщики не только убедились в совместимости аэродромных систем и FPV-системы, но и проверили ее работу под управлением диспетчеров. Специалисты также обучили сотрудников аэродрома управлению FPV-дронами для охраны объекта.

